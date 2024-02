Calmont. Les "Bons vivants" ont bien entamé 2024

Après le quine du début janvier qui a connu un remarquable succès, 120 adhérents du club des Bons vivants se sont retrouvés pour partager le repas de la nouvelle année.

Ce fut l’occasion d’accueillir et de faire plus ample connaissance avec la quinzaine de nouveaux membres du club et de présenter les activités programmées pour le prochain semestre, aussi bien par le club que par la Fédération départementale Générations Mouvement : voyages (au Tyrol et en Thaïlande), sorties, rencontres, concours, marches, etc…

L’après-midi se poursuivait par la présentation d’un diaporama sur les oiseaux de nos régions : Christian Andrieu a longuement observé les oiseaux, écouté leur chant et appris à les (re) connaître dans leur environnement habituel. Cet ancien professeur de langue occitane a "plaqué" sur ces mélodies des paroles "en patois" qui imitent la rapidité, la tonalité, le rythme du chant des oiseaux et qu’il reproduit à la perfection. Se remémorant les dires des anciens et notamment de son grand-père, il fait dire aux oiseaux ce que les humains imaginent de leurs amours, de leurs querelles, de la protection de leur territoire, etc.

Bel après-midi de convivialité, d’échanges et de découvertes.