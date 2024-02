Saint-Affrique. 658 407 € votés en faveur des communes, écoles et associations

La dernière commission permanente du conseil départemental a voté des délibérations en faveur de dossiers des communes et associations du canton soutenus par les conseillers Sébastien David et Émilie Gral.

Les élus ont accordé une aide à l’Ehpad de la Miséricorde au titre de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour l’aide à la vie partagée concernant onze logements actuellement en projet.

Sport et école

Dans le cadre de la modernisation du réseau routier départemental, la somme de 650 000 € est votée pour la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement et d’amélioration du tracé de la route départementale D 902, sur 950 mètres, à Sallèles, entre Faveyrolles et Brousse-le-Château. Une aide de 4 757 € est octroyée au syndicat de rivière Tarn-Sorgues-Dourdou- Rance concernant la seconde tranche de gestion de la ripisylve et des embâcles qui fait partie du programme de gestion des cours d’eau.

Au niveau sportif, 1 000 € sont attribués au Roq’Athlon et au Roq’Défis qui auront lieu le dimanche 17 mars à Roquefort. Une subvention de 750 € est votée en faveur de l’Entente pétanque saint-affricaine (Epsa) pour le concours régional de Pentecôte.

Au niveau scolaire, une aide de 1 440 € est attribuée à l’école publique Jean-de-la-Fontaine à Vabres-l’Abbaye pour un voyage à la neige en janvier 2024 concernant 36 élèves. Enfin, 460 € sont votés en faveur de la cité scolaire Jean-Jaurès pour le voyage de 23 élèves de troisième en Espagne.