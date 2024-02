Jusqu'à 20°C attendus en Aveyron, ce mercredi : où va-t-il faire le plus doux dans le département ?

En marge d'une grande douceur attendue dans le pays, les températures vont être particulièrement élevées en Aveyron, ce mercredi 14 février 2024.

Une grande douceur doit toucher la France, ce mercredi 14 février 2024. L'Aveyron ne sera pas épargné, avec des températures qui vont grimper durant l'après-midi. On fait le point.

Jusqu'à 20°C !

Le ciel voilé qui doit arriver au plus fort de la journée apportera un mercure particulièrement élevé dans le département. Les maximales seront de 20°C à Villefranche-de-Rouergue. Météo France annonce 19°C du côté de Saint-Affrique, 18°C à Espalion, et 17°C à Rodez, La Salvetat, Entraygues, Millau ou encore Nant et Belmont-sur-Rance.

Jusqu'à 20°C en Aveyron, ce mercredi 14 février 2024. Météo France - Capture d'écran

À l'échelle du pays, les températures vont même aller jusqu'à 23°C, dans les Pyrénées-Atlantiques et tutoieront le cap des 20°C sur une grande partie sud de la France.

Cela va-t-il durer ?

Le phénomène est-il parti pour s'étendre sur plusieurs jours ? En Aveyron, la douceur sera moins insistante durant la journée de jeudi 15 février. Le soleil s'absentera et laissera place à de gros nuages.

Au rayon températures, une baisse est attendue. C'est de nouveau à Villefranche-de-Rouergue qu'il fera le plus doux (17°C). 16°C sont annoncés à Entraygues et Espalion, et 14°C à La Salvetat et Saint-Affrique. À Salles-Curan, le thermomètre ne franchira pas le cap des 10°C, jeudi (9°C).

Première chute des températures attendue jeudi 15, avec de gros nuages. Météo France - Capture d'écran

De la pluie vendredi

Cette dégradation va se poursuivre vendredi, avec des averses attendues sur tout le département. Et un thermomètre qui va continuer sa chute. 13°C seulement à Villefranche, 12°C à Entraygues, Espalion, Millau et Saint-Affrique, 11°C à Nant et à peine 10°C à Rodez, La Salvetat, Réquista et Belmont.