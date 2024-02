Entraygues-sur-Truyère. Le service funéraire évolue

Ayant succédé à Didier Cormont en 2019, Diane et Dominique Giraudon ont rapidement mis en place, dans un local de près de 500 m², une chambre funéraire avec trois salons de présentation des défunts, et un salon d’accueil des familles. Dans la région, ils réalisent près de 100 obsèques par an et de nombreux et longs déplacements.

L’équipe se devait de se renforcer et d’investir dans un objectif de qualité et de réactivité, avec l’embauche d’un collaborateur : Florian, 24 ans. S’engageant sans hésitation dans l’entreprise, il se forme pour devenir "opérateur funéraire" à temps plein, habilité au transport du défunt, et à l’accompagnement des familles.

Le moment était venu de s’équiper aussi d’un nouveau véhicule funéraire, pour seconder le Renault, une Mercedes haut de gamme, le deuxième exemplaire en France.

L’équipe poursuit donc l’amélioration constante du service pour rendre hommage aux disparus et accompagner la peine des familles.