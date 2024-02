Luc-la-Primaube. Les bons "petits-déj’" de Lévézou Ségala Aveyron attirent toujours les gourmets

Il fait encore nuit ce dimanche matin. Il est à peine huit heures.

Ils sont déjà nombreux à s’impatienter et à faire la queue

à la maison du rugby, route de Cassagnes à La Primaube pour déguster de délicieux gras-doubles concoctés la veille par Régine, Gilbert, Guy, Francis et Serge. Après s’être confortablement installés à table, tous ces lève-tôt, fascinés par cette insoupçonnable gourmandise, ont attaqué une portion de gras-double calibrée pour un rugbyman. Les chairs étant fortement pimentées, fermes, croquantes et savoureuses. Quelques verres ont permis de garder l’organisme à une température admissible ! Bien entendu, dans les conversations il fut question du parcours de LSA XV en Fédérale 2 cette saison et de la défaite rageante de l’équipe

de France la veille contre l’Irlande. Prochain rendez-vous dimanche 18 février à partir de 8 heures avec de la tête de veau au menu.