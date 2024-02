Un concours de meutes très relevé

Le concours de meutes départemental sur sanglier s’est déroulé à Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Cette épreuve organisée par l’Afaccc12 (Association française pour l’avenir de la chasse aux chiens courants) en collaboration avec l’association Chiens passion entre Lot et Dourdou regroupant 22 communes et sociétés de chasse de Decazeville au Lot et jusqu’au Dourdou.

Cette épreuve consistait à réaliser une prestation de 2 heures de chasse sur sanglier avec une meute de 10 chiens avec 4 juges par meutes accompagnées de chasseurs locaux afin d’effectuer une notation sur de nombreux critère. Ce ne sont pas moins de 19 meutes qui ont pu exercer ce sur cet immense territoire ;

Voici le classement des 5 meilleures prestations : 1er Barthélemy Bruno et Tom de Saint-Juéry (Aveyron). 2e : Gineste Yoan de Brandonnet (Aveyron). 3e : Flochay Florian, Dérezinski et Imbert de Boisse-Penchot (Aveyron). 4e : Bras Philippe et Bastide Sébastien. 5e : Lagarrigue Pierre et Billot Jean Baptiste. Sur tout le week-end 1 030 repas ont été distribués à la salle polyvalente avec une soirée animée par le groupe "La Deryves".