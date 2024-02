Rignac. Et si on jouait à pigeon vole ?

La grande famille des colombidés compte 351 espèces différentes. Les pigeons en font partie, tout comme les tourterelles, les colombes, les palombes… En Europe, trois espèces de pigeons sont connues : le pigeon biset, le pigeon ramier et le pigeon colombin. Et parmi toutes ces espèces il y a le boulant, le caronculé, le barb anglais, le bouclier de Thuringe, le cravaté gantois, l’alouette de Cobourg, le modène allemand, le capucin hollandais, le tambour de Boukharie et tant d’autres. Si le pigeon des Mares est un des pigeons les plus rares au monde, si le pigeon voyageur est connu et reconnu, à Rignac on a le pigeon squatteur qui se pavane sur le faîte des maisons.