Entraygues-sur-Truyère. La compagnie Wally et AWAC lance la saison culturelle à Golinhac

La saison culturelle de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère accueille "Wallawac" par la compagnie Wally & AWAC, ce samedi 17 février, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Golinhac.

L’incontournable Wally propose son tout nouveau spectacle, riche en rires et émotions. Tom et Nico, les AWAC, sont deux comédiens en pleine crise de la quarantaine qui rêvent de percer dans l’humour en participant au concours télévisé "Qui veut faire rire la France ?". Pour se faire, ils partent à la recherche de Lilian Derruau, dit Wally, ancienne vedette de l’humour, pour lui demander des conseils et de l’aide, afin d’être préparés au mieux pour le grand concours.

Autour du projet : la compagnie Wally & AWAC est en résidence de création jusqu’au 16 février à Golinhac.

Spectacle d’une heure, tout public – 10 €. Infos et réservations : www.comtal-lot-truyere.fr – culture@3clt.fr Tel. : 05 65 48 33 90.