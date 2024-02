Alexeï Navalny mort en prison : l'opposant russe, bête noire de Vladimir Poutine, a-t-il été tué à petit feu ?

Alexeï Navalny, l'opposant russe et adversaire numéro 1 du Kremlin est mort vendredi 16 février 2024 dans la prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison.

Condamné à 19 ans de prison

L'opposant politique Alexeï Navalny est mort, a annoncé ce vendredi 16 février 2024 le service pénitentiaire de la région de Yamal-Nenets, dans la région arctique russe, où il avait été transféré en décembre 2023 pour y purger sa peine de 19 ans de prison.

Selon le verdict prononcé contre lui, l'opposant devait purger sa peine dans une colonie à "régime spécial", la catégorie d'établissements où les conditions de détention sont les plus rudes et qui sont d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l'administration pénitentiaire écrit qu'Alexeï Navalny, qui était âgé de 47 ans, s'est "senti mal" après une promenade vendredi et a "presque immédiatement perdu conscience".

L'intervention des médecins n'a pas permis de le sauver, ajoute-t-elle.

Le Kremlin a dit ne pas avoir d'information sur les causes de la mort d'Alexeï Navalny, bête noire du président Vladimir Poutine qui briguera un nouveau mandat dans quelques semaines, précisant que "des vérifications" sont en cours.

Un "meurtre" dénoncé

L'un des proches de l'opposant militant anti-corruption, Leonid Volkov, de même que le lauréat du prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov, ont dénoncé un "meurtre".

"Je suis convaincu que ses conditions de détention ont conduit à sa mort", a déclaré le rédacteur en chef du journal d'opposition Novaïa Gazeta, interdit par Moscou.

Le "système d'oppression russe"

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a pour sa part dénoncé le "système d'oppression" russe.

"Alexeï Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression. Sa mort en colonie pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine. À sa famille, ses proches et au peuple russe, la France présente ses condoléances", a-t-il écrit sur la plateforme X (ex-Twitter).

Vladimir Poutine "craint toute concurrence"

Dans leurs réactions, plusieurs autres pays accusent directement le Kremlin. Le gouvernement russe "porte une lourde responsabilité", a assuré la diplomatie norvégienne, tandis que le président de la Lettonie a assuré qu'Alexeï Navalny venait "d'être brutalement assassiné par le Kremin".

Vladimir Poutine "craint toute concurrence", a dénoncé le chef de l'administration pénitentiaire ukrainienne.

Tentative d'empoisonnement en 2020

L'opposant avait été victime en 2020 d'une tentative d'empoisonnement à l'agent neurotoxique novitchok, pour laquelle il avait été soigné en Allemagne avant de retourner en Russie, où il avait été aussitôt emprisonné.

Ses conditions de détention s'étaient depuis progressivement durcies, à mesure que sa peine s'allongeait. Alexeï Navalny avait été transféré en décembre dernier de la région de Moscou vers la colonie pénitentiaire IK-3 à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1 900 km au nord-est de la capitale russe.

"Tué à petit feu afin de moins attirer l'attention"

Son avocate avait déclaré l'an dernier qu'il présentait des symptômes laissant penser à un lent empoisonnement. "Nous n'excluons pas qu'en ce moment même, Alexeï Navalny soit lentement empoisonné, tué à petit feu afin de moins attirer l'attention", avait-elle écrit sur Twitter.