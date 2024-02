Le Nayrac. De nombreux joueurs au quine du Sport quilles

L’espace multiculturel accueillait de nombreux joueurs

pour le quine du Sport quilles. Les lots mis en jeu étaient nombreux et surtout attractifs : jambons, paniers garnis, volailles et le super quine avec un mètre cube de plaisirs gustatifs… De quoi nourrir une famille pendant plusieurs jours ! La chance a souri à Maxence, jeune joueur de quilles nayracois qui a emporté tous ces produits et qui s’est montré très fier d’avoir gagné ce lot aussi volumineux. Tous les joueurs du club étaient présents pour animer

cette soirée. La saison sportive va bientôt commencer

et chacun espère réussir de bons scores sur les terrains.