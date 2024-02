Perdu en montagne ? Les bons réflexes !

Une échappée en montagne ne s’improvise pas. Surtout si en hiver, vous avez tendance à sortir des sentiers battus. Autrement dit, soigneusement balisés… Notez bien ces conseils pratiques de la direction des services des pistes des Arcs (Savoie). Aussi bien pour éviter de vous égarer que de réagir à propos si vous êtes perdu…

Randonnée en raquettes ou à ski ou ski de descente hors-piste… La préparation de votre sortie du jour en montagne commence au petit matin par un coup d’œil sur la météo. Des chutes de neige sont-elles au programme ? Quelle visibilité ? Consultez également le bulletin d’estimation du risque avalanche (BERA) produit par Météo France. Il comporte 5 niveaux de risque : le dernier étant le plus élevé. "A partir de 4, on ne sort pas", tranche Sandrine Gioani, adjointe au responsable des pistes des Arcs qui insiste aussi sur l’importance de demander conseil aux professionnels, à l’image des pisteurs-secouristes. Et pour cause : ils connaissent le secteur par cœur et réalisent régulièrement des relevés du manteau neigeux pour évaluer sa stabilité et donc le niveau de risque d’avalanche.

Sécurité dans le sac à dos

Votre sac à dos doit (dans l’idéal, même si ce n’est pas toujours facile) comporter certains éléments en matière de sécurité :

le détecteur de victime en avalanche (DVA) – "à condition bien sûr que vous soyez formé à son utilisation", précise-t-elle ;

une sonde et une pelle si vous devez secourir quelqu’un, voire un sac airbag, à déclencher si vous sentez le sol se dérober…

Aux côtés de tous ces éléments, glissez-y de quoi "vous alimenter, vous hydrater et vous couvrir", rappelle Sandrine Gioani qui préconise aussi une couverture de survie. "Cela ne prend pas de place et c’est très efficace. Le temps peut rapidement changer en montagne. Donc il faut toujours avoir de quoi lutter contre le froid".

Des repères et du clame

Et ce, d’autant plus si vous vous égarez… Dans ce cas, même si le réseau ne passe pas partout, votre téléphone portable chargé au maximum constitue un précieux allié. Entre la boussole, les coordonnées GPS et bien sûr le mode d’urgence, ses atouts sont nombreux voire vitaux. Vous pouvez aussi emporter une carte du secteur. Vous en trouverez au bureau des guides.

Au-delà, "il s’agit toujours d’avoir le plus de repères possibles, afin de donner le maximum d’informations à des secours éventuels", poursuit-elle. Alors scannez le paysage et retenez ce chalet, cette ferme devant laquelle vous êtes passé ou ce pic aux formes spécifiques que vous voyez sur l’autre vallée. Trouvez également un endroit à l’abri, que ce soit du vent ou des intempéries. Enfin, bien sûr, "une évidence", conclut la professionnelle : "gardez votre calme".