Danse avec les stars : "Soyez indulgents", Nico Capone victime de grossophobie, les larmes de son épouse Daniela sur le plateau de TF1

La saison 13 de l'émission de TF1 "Danse avec les stars" a démarré sur les chapeaux de roue ce vendredi 16 février.

Vendredi 16 février a marqué le grand retour, en prime time, sur TF1, de l'émission télévisée "Danse avec les stars". Aux manettes de la saison 13, on retrouve à nouveau l'animateur vedette Camille Combal.

Plusieurs événements ont marqué cette première soirée riche en émotions. Parmi lesquels, la prestation de l'influenceur Nico Capone.

Qui danse avec qui ?

la chanteuse Natacha Saint-Pier avec Anthony Colette

avec Anthony Colette l'humoriste Inès Reg avec Christophe Licata

avec Christophe Licata l'influenceur Nico Capone avec Inès Vandamme

avec Inès Vandamme La chanteuse et professeur de chant à la Star Académy, Adeline Toniutti avec Adrien Caby

avec Adrien Caby La chroniqueuse de mode Crisitina Cordula avec Jordan Mouillerac

avec Jordan Mouillerac L'acteur américain James Denton avec Candice Pascal

avec Candice Pascal La chanteuse Coeur de Pirate avec Nicolas Archambault

avec Nicolas Archambault Le chanteur Black M avec Elsa Bois

avec Elsa Bois Caroline Margeridon , l'animatrice de l'émission "Affaire conclue" sur France 2,

, l'animatrice de l'émission "Affaire conclue" sur France 2, L'humoriste Roman Doduik avec Ana Riera.

avec Ana Riera. Keiona , la gagnante de Drag Race France avec Maxime Dereymez

, la gagnante de Drag Race France avec Maxime Dereymez Diane Leyre, Miss France 2022, avec Yann-Alrick Mortreuil

Le jury

Quatre membres composent le jury de la saison 13.

On note le retour du Québécois et chorégraphe Jean-Marc Généreux

L'indétrônable Chris Marques, triple champion du monde de salsa

triple champion du monde de salsa La danseuse qui autrefois Fauve Hautot qui autrefois dansait avec les candidats fait elle aussi son retour dans le jury

qui autrefois dansait avec les candidats fait elle aussi son retour dans le jury La petite nouvelle, la chorégraphe et directrice artistique, Mel Charlot, qui a travaillé avec Beyoncé, Pharrell Williams, Lizzo...

La revanche de Nico Capone sur le parquet

Parmi les candidats qui ont dansé lors de cette première soirée, le TikTokeur Nico Capone, aux 27 millions d'abonnés. Avec sa partenaire Inès Van Damme, ils ont ébloui le jury et le public sur un quickstep sur la mythique célèbre chanson des Blues Brothers, "Everybody needs somebody to love".

Pointé du doigt pour son poids

Une revanche pour le Suisse, qui depuis l'annonce de sa participation à DALS est victime de grossophobie sur les réseaux sociaux. Pointé du doigt pour son poids, il est moqué et reçoit des messages d'insultes. "Ça va trop loin, les amis ! S’il vous plaît, j’ai une famille, soyez indulgents et respectueux, au moins pour eux", a-t-il demandé via ses réseaux sociaux.

"Ça va trop loin, les amis ! S’il vous plaît, j’ai une famille"

Il n'est pas le seul à avoir réagi. TF1 a également pris des mesures. "Dals est une émission que nous aimons tous commenter, il est important de le faire dans la bienveillance et le respect", rappelle la chaîne.

"Il le fait vraiment avec tout son cœur"

À la fin de sa prestation, Nico Capone a fondu en larmes en apercevant son épouse Daniela et son fils Mattia qui sont venus de Suisse pour lui faire une surprise. Le couple a fondu en larmes en se retrouvant. "Je suis très fière, cela me touche vraiment qu'il soit là. C'est vraiment un challenge personnel. Il le fait vraiment avec tout son cœur".

"S'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents avec lui car cela n'a pas été facile du tout. On a pleuré tous les trois avant son départ. Il s'est beaucoup remis en question. Je sais qu'Inès va l'accompagner du début à la fin".

Le soutien du jury et d'Ines Vandamme

"Mon gars tu pètes la forme", a lancé Jean-Marc Généreux. "On sent que tu en veux, que tu veux prouver à tes fans et non fans, aux gens qui ont été odieux sur les réseaux sociaux".

"Il faut écouter les gens qui vont mettre du vent dans tes ailes, qui vont t'encourager. Ce soir, tu nous apportes du travail", a lancé Chris Marques.

Vendredi soir, sur son compte Instagram, Inès Vandamme, a publié un touchant message à l'attention de son partenaire : "Nico, mon champion, je veux t’adresser ces quelques mots : tu as toute mon admiration, et mon amitié ! Tu m’as étonné, bluffé, ému, par ton talent mais aussi par ta générosité et ta sincérité ! Je suis heureuse que tu aies accepté de relever le défi car le grand public va apprendre à découvrir Nico Capone, et je le sais déjà … ils vont t’adorer !"