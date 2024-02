Football : Saint-Affrique et Millau à la lutte pour la suprématie du Sud-Aveyron

Samedi 17 février, les deux clubs du Sud-Aveyron s'affrontent pour rattraper la 10e journée de Régional 3.

Un seul point en faveur de Millau (8e) sépare les deux formations distantes d’une vingtaine de kilomètres dans la poule B de R3 qui disputeront un match en retard de la 10e journée, samedi 17 février à 18 heures. Un duel importantissime dans la course au maintien. Outre un derby du Sud-Aveyron, c’est aussi une opposition entre les deux entraîneurs, Éric Camara (Saint-Affrique) et Alfredo Perez (Millau), qui ont évolué ensemble sous le maillot du Som il y a plus de deux décennies.

À la différence de Perez dans la capitale du gant, Camara a rejoint le club jaune et bleu à la trêve hivernale, en remplacement d’Alexandre Birot, pour essayer de le sortir d’une situation mal embarquée. Pendant que les Millavois végétaient dans le ventre mou du championnat, dans une poule du sud relevée. Sauf que le forfait général – à la suite de violences survenues lors d’un match face à Pérols – tout récent de Béziers est venu rebattre les cartes du classement. En l’occurrence, toutes les rencontres des Héraultais ont été annulées. Et une place s’est aussi libérée dans la course au maintien.

C’est donc avec un seul point de retard que les Saint-Affricains accueillent les Millavois, avec l’espoir de se sortir de leur mauvaise position. Un vrai derby et un match à six points dans le stade Edmond-Devillers avec une opposition de style et de coaching. Show, chaud.