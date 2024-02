Luc-la-Primaube. Le perce-neige, la plus charmante des fleurs d’hiver

Il brave le froid et transperce la neige pour nous offrir ses délicates clochettes blanches. Le perce-neige (Galanthus nivalis) est une plante vivace caduque à bulbe dont la taille varie de 10 à 20 cm. On peut trouver cette jolie plante à clochettes, de 10 à 20 cm de haut, qui pousse à l’état sauvage dans les sous-bois de feuillus de Planèzes. Ses feuilles caduques, étroites et linéaires, sont de couleur vert glauque à vert foncé et mesurent jusqu’à 15 cm de long. Le perce-neige présente des fleurs solitaires en forme de clochettes pendantes, apparaissant de janvier à mars. De couleur blanche, elles possèdent des taches vertes à la base des pétales et dégagent un doux parfum de miel très attractif pour les insectes pollinisateurs. Après la floraison, on observe un fruit en capsule, allongé, doté de graines à albumen charnu. Le perce-neige forme d’importantes colonies dont les bulbes toxiques sont délaissés par les rongeurs. Très rustique, le perce-neige peut supporter des températures basses jusqu’à – 20 °C et produit assez d’énergie pour percer et faire fondre la neige. Ses fleurs au parfum de miel s’ouvrent le matin et se referment en fin d’après-midi. Leur pollen, apprécié des abeilles, peut altérer le miel.