Après l'Aveyron, le Cantal : les vols en série chez des particuliers, l'œuvre de cambrioleurs itinérants ?

Plusieurs maisons cambriolées à la suite, souvent en plein jour, en l'absence des occupants : un même mode opératoire sur deux territoires différents en quelques jours d'intervalle.

Ils viennent certainement d'ailleurs, vont en zone rurale, repèrent des maisons isolées dans les villages et les habitudes de leurs occupants. Puis, souvent en une journée, ils passent à l'action, "visitent" plusieurs et retournent d'où ils viennent avec leur butin, sans s'attarder dans les environs.

C'est certainement le mode opératoire choisi par ce ou ces cambrioleurs qui ont sévi ce jeudi 15 février dans le Cantal, dans plusieurs villages autour d'Aurillac, rapporte La Montagne. Au moins six maisons ont été cambriolées en plein jour, pour un butin se composant essentiellement d'ordinateurs, de bijoux et de consoles de jeu.

Les mêmes séries de cambriolages en Aveyron

Un parallèle est fait entre ces vols dans le Cantal et les cambriolages chez des particuliers commis en Aveyron, avec un mode opératoire similaire. Fin janvier 2024, plusieurs résidents du Villefranchois ont ainsi été cambriolés l'un après l'autre, en leur absence, à Toulonjac, Savignac, Saint-Rémy ou Maleville, par ce qu'il apparaît être "une même bande". Là aussi le butin se composait de bijoux et autres objets de valeur. Environ un an auparavant, une douzaine de maisons avaient été cambriolées de la même manière, dans le même secteur.

Apparemment, la "méthode" s'est exportée dans les départements voisins.

Une véhicule volé à Lyon

La thèse d'une "délinquance de passage" ou de cambrioleurs itinérants fait donc son chemin. D'autant qu'à Ladinhac, l'un des villages de Cantal où une ou des maisons ont été "visitées", un voisin a repéré un véhicule utilisé par les cambrioleurs et de relever sa plaque d'identité. Qui s'est avérée être celle d'un véhicule récemment volé à Lyon....