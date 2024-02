Rugby : face à Balma, Lévézou Ségala "n’a rien à perdre"

Dimanche 18 février, les Ségalis (12es), toujours en quête de leur premier succès de la saison, accueillent les Haut-Garonnais (9es) sur la pelouse du stade Louis-Bernad à Cassagnes-Bégonhès, à l'occasion de la 16e journée de Fédérale 2.

C’est sans illusions sur ses chances de victoire que Lévézou Ségala (12e) accueille Balma (9e), dimanche 18 février à 15 h15 sur la pelouse du stade Louis-Bernad à Cassagnes-Bégonhès. "Dimanche dernier, après avoir tenu 20 minutes, nous avons été balayés tant par la densité physique et la vitesse adverses", rappelle Frédéric Gil, l’un des entraîneurs ségalis, après le large revers à Argelès (59-0).

Zerouali, Auger et Raymond rentrés d'Argelès blessés

Une rencontre qui a laissé des traces, avec les blessures de Bastien Zerouali, Adrien Auger et Clément Raymond. "C’est une équipe jeune avec deux juniors dans ses rangs qui va affronter Balma, pour faire du mieux possible, éclaire Frédéric Gil. Nous avons demandé aux joueurs de tout lâcher, de mettre de l’agressivité et d’envoyer un maximum sur nos ballons afin de prendre du plaisir. Après, on verra ce qui se passe. Dans tous les cas, nous n’avons rien à perdre."

Largement battus à l’aller (55-16), les Aveyronnais, toujours derniers, vont affronter un adversaire qui lutte pour le maintien. "Nous savons que ce sera encore un match compliqué, ajoute-t-il. Quoi qu’il en soit, c’est du métier et du capital jeu pour l’avenir que les jeunes emmagasinent."