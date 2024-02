Rugby : Rodez confronte son regain de forme à un cador

Dimanche 18 février, les sang et or (3es) se déplacent sur la pelouse de Léguevin, deuxième de la poule, à l'occasion de la 14e journée de Fédérale 3. Coup d'envoi à 15h15.

Vainqueurs de leurs trois matches depuis le début de l’année, les Ruthénois ont retrouvé des certitudes dans le jeu en même temps qu’ils se sont hissés à la troisième place. Après une première partie de saison décevante, les sang et or ont donc fait le plein de confiance au moment d’aborder le dernier tiers de la phase régulière. "Le moral est bien", reconnaît Dominique Alaux, l’entraîneur.

Ses joueurs vont confronter leur regain de forme à un cador, Léguevin (2e), ce qui devrait permettre d’en savoir un peu plus sur l’état de leur redressement. "On s’y rend avec un esprit de compétiteurs mais sans se mettre de pression inutile, évacue le coach. Le but est de continuer à se construire, pas simplement de voir qui est le plus costaud." Les partenaires de Cédric Lallour devraient néanmoins se déplacer avec quelques idées en tête, notamment celle de décrocher une place qualificative. "Lors de nos déplacements, on essaie de récupérer les points perdus à la maison lors de la phase aller", commente Dominique Alaux.

Ce dernier redoute un adversaire qu’il qualifie "d’équipe très homogène, difficile à manœuvrer". Les Haut-Garonnais ne traversent cependant pas le meilleur moment de leur saison, eux qui ont perdu deux fois en 2024, dont un revers à domicile face à Nègrepelisse (20-18), classé dans la deuxième partie de tableau.

Pour ce déplacement, les Aveyronnais sont toujours privés d’Arnaud Miquel (blessé) ainsi que des suspendus Jean-Simon Dressayre et Arthur Combet. Blessés la semaine dernière contre Tournefeuille (29-20), Alexandre Stoian (entorse d’une cheville) et Mathias Christophe (entorse d’une cheville avec fracture du péroné) s’ajoutent à la liste des forfaits. Ce dernier devrait être indisponible "environ quatre semaines", selon son entraîneur.