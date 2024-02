Coubisou. Cartons pleins pour le comité d’animation de St-Geniez-des-Ers

La récente après-midi quine réservé au quine du Comité d’animation de Saint-Geniez-des-Ers a rencontré un grand succès. Les nombreux joueurs avaient envahi la salle des fêtes du village.

Pour l’occasion, le bureau de l’association avait préparé 21 quines, plus 2 super quines : le quine debout et le quine des perdants pour le plus grand plaisir des amateurs de jeu. Bon d’achat de 200 €, jambon, coffrets gourmands, couteaux de Laguiole… Plus de 3 000 € de lots ont été distribués aux plus chanceux. À l’entracte, le comité d’animation a offert de la fouace à tous les participants.

En fin d’après-midi, les participants ont quitté la salle des fêtes, satisfaits de ce moment de jeu qui s’est déroulé dans une ambiance des plus familiales. Une animation appréciée en ce dimanche où la météo était plutôt pluvieuse !