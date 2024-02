Le Nayrac. Le club Sourires d’automne réunit ses adhérents et leurs amis

Le club Sourires d’automne avait réuni ses adhérents et leurs amis à l’Auberge Fleurie autour d’un repas choucroute. Ce plat hivernal, servi copieusement et précédé d’une délicieuse entrée et suivie d’un dessert gourmand a été très apprécié des participants. C’était aussi l’occasion d’annoncer le quine de l’association qui aura lieu le 10 mars prochain. Mais avant des après-midi jeux (un mardi sur deux) sont programmées où tous les amateurs sont attendus pour passer un bon moment. En même temps, si la météo est favorable, il est possible de partir en balade pour découvrir le village et ses alentours.