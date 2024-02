Naucelle. Les anciens du club de rugby à Léguevin

Les Anciens joueurs, dirigeants du Rugby Club Naucellois se sont déplacés à Léguevin. Un déplacement prévu depuis un certain temps qui permettaient de retrouver quelques joueurs établis sur le Toulousain.

Le Coq Léguevinois est un de fédérale qui évolue dans la poule de Rodez. C’est aussi le club cher à Thierry Bayol, ancien 3e ligne du RCN, il y est dirigeant et deux de ses enfants, Paul et Louis, y portent les couleurs.

Le club de la banlieue Toulousaine s’imposait sur le score de 16 à 15. Un match rugueux qui s’est déroulé dans un bon état d’esprit. Les anciens Naucellois étaient au total une trentaine, avec comme renfort la famille Duhagon au grand complet qui avait fait le déplacement depuis le Béarn, et Jean Louis ancien joueur du RCN, qui est devenu agriculteur de montagne et producteur de fromage. Une belle occasion à chaque fois de faire un échange de produits locaux. La prochaine sortie devrait se faire dans le Gers. En attendant les continuent de supporter le Racing, le LSA, Rodez, et de réaliser quelques escapades en Top 14.