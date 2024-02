Vézins-de-Lévézou. Les enfants du centre de loisirs au Lioran

Les enfants de plus de 6 ans du centre de loisirs ainsi qu’une dizaine d’adolescents se sont rendus à la station de ski du Lioran. Ce sont en tout 31 enfants et jeunes encadrés par 8 adultes qui ont pris la route tôt le matin, leur sac à dos rempli du pique-nique préparé par la cantine de Vezins. Arrivés à la station, les groupes se sont formés suivant leur inscription aux différentes activités proposées.

Un groupe de 14 enfants, accompagné de quelques adultes, s’est baladé le matin raquettes aux pieds et l’après-midi glissade sur la piste de la patinoire. Douze skieurs confirmés accompagnés de Charline et Lucie ont dévalé les pistes vertes et bleues et rmême ouges pour certains.

Durant 2 heures, 5 débutants ont bénéficié d’un cours avec une monitrice qui leur a appris les bases de la glisse. C’est par une belle journée ensoleillée que chacun a pu profiter et découvrir, pour certains, de nouvelles activités. Tous sont demandeurs pour une nouvelle sortie. Aux prochaines vacances, Familles rurales proposera certainement le parc de loisirs des Bouscaillous.