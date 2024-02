VIDEO. Aveyron : voici comment Édith Bouygues défend la culture occitane

Dans le cadre des Semaines occitanes à Villefranche-de-Rouergue, la professeur d’occitan et musicienne a organisé des ateliers pour partager aux plus jeunes cette culture.

À l’occasion des semaines occitanes, Édith Bouygues, professeur d’occitan et musicienne, fervente défenseuse de cette culture, a organisé un atelier danse intergénérationnel. Petits et grands ont pu se défouler la semaine dernière à La manufacture, mais ce rendez-vous a aussi permis de défendre la culture occitane, rappelle l’artiste originaire de La Bastide-l’Évêque.

"On fait un pont entre les générations"

"À travers les contes mais aussi la danse et la musique, je partage cette culture qui m’est chère", appuie Édith Bouygues. "Il est important d’initier les jeunes aux danses traditionnelles. On fait un pont entre les générations et on cherche à fédérer tout le monde. La danse est ce qui sert le mieux à ce partage".

"Pour qu’il y ait une visibilité de notre culture occitane, c’est important d’avoir ces rendez-vous comme les semaines occitanes avec un mélange d’auteurs, musiciens, chercheurs", ajoute-t-elle.

"On sent une nouvelle dynamique"

La jeune femme donne régulièrement des cours d’occitan dans les écoles du territoire et fait partie de cette jeune génération qui ne veut pas oublier ses racines. "Je suis née dans une famille militante", souligne la musicienne. "Je suis tombé dedans quand j’étais petite, notamment lors des bals trad. Je suis partie vers d’autres horizons avant de revenir vers mon premier amour".

"Il y a une prise de conscience sur le risque de perdre ces traditions. On sent une nouvelle dynamique notamment chez notre jeune génération. Ça réveille les habitants du coin et cela crée un beau mélange", se félicite en conclusion Édith Bouygues.