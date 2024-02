CARTE. Météo : fort risque de crues ce mardi, cinq départements en vigilance jaune avant une dégradation majeure dès mercredi

Ce mardi 20 février, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise ainsi que le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune crues jusqu'à minuit.

Ce mardi 20 février 2024, le ciel de l'Hexagone est divisé en trois, avec des averses attendues dans le nord du pays avant une dégradation prévue dès ce mercredi, le sud toujours très ensoleillé, et du brouillard sur le reste du territoire, avec des températures comprises entre 11°C et 18°C...

Averses et fort risque de crues au nord

L'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise ainsi que le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune crues jusqu'à minuit. Le risque de crues est fort dans l'Aisne, dans les Ardennes, dans la Marne, dans l'Oise ainsi que dans le Pas-de-Calais.

Les cinq départements placés en vigilance jaune pour crues ce mardi 20 février. Capture d'écran - Météo France

Ce mardi, les cumuls de précipitations pourront atteindre 0,08 mm par endroits. Le niveau de certains cours d'eau, comme l'Aisne, le Rhône et la Seine par exemple, peut très vite gonfler.

Du vent jusqu'à 80 km/h au sud

La région PACA, le Languedoc-Roussillon, la chaîne des Pyrénées conservent un ensoleillement généreux tout au long de la journée au prix du Mistral et de la Tramontane soufflant jusqu'à 80 km/h. Les températures sont élevées. Dans le sud-ouest, la matinée est brumeuse. De franches éclaircies se développent l'après-midi, surtout sur le littoral avec un vent faible et une grande douceur.

Un peu de neige sur certains massifs

À noter qu'u peu de neige s'invitera sur le massif jurassien et le nord des Alpes au-delà de 1100m.

Au niveau des températures, les maximales sont comprises entre 15 et 18 degrés sur le quart Sud-Est du pays ainsi qu'en Corse, entre 10 et 15 sur le reste du pays.

Quelle tendance mercredi ?

Mercredi, le temps va commencer à changer avec une perturbation qui arrive par le nord-ouest et qui va traverser l'ensemble de la moitié nord. La douceur sera toujours présente avec le vent de sud-ouest qui souffle fort, jusqu'à 80 km/h sur les côtes et 70 km/h dans les terres. La suite s'annonce de plus en plus agitée.