Sébazac-Concourès. Compétitions et soirée blanche au Roller’s club

Un bon début pour l’année 2024. Le Club reprend les compétitions en Occitanie. Après plusieurs années d’absence en compétions régionales, suite aux années Covid notamment, le club renoue enfin avec la compétition régionale.

Quelques dates à retenir. Le 10 février dernier à Gruissan : déjà quelques podiums pour une première participation à l’étape 1 du circuit Régional Occitanie où cinq patineuses ont participé. Flavie 1re, Cléo 2e, Louna 3e, chacune dans sa catégorie.

À venir, un plus grand nombre de patineuses présenteront leur programme : le 23 ou 24 mars à St-Thorens, le 28 avril au Pont-de-Larn pour la Coupe du Tarn, le 25 ou 26 mai à Tournefeuille.

La frénésie anime le gymnase de Sébazac

Tous les groupes préparent leur programme artistique que chacun ou chacune présentera lors de ces prochaines rencontres.

En ce qui concerne le gala annuel, les entraîneurs préparent les numéros de groupes en vue de ce spectacle très attendu. Le gala aura lieu au gymnase samedi 1er juin. Une date à retenir sur vos agendas.

Le Club est fier de porter ses couleurs noir et or sur les tenues d’entraînement, nouvellement floquées avec le logo du club et le prénom des patineuses.

Une annonce du club : "soirée blanche" en roller. Tous en roller samedi 24 février à partir de 19 heures au Gymnase. Ambiance assurée !

Le Roller’s Club organise une soirée dansante le 24 février au Gymnase de Sébazac. Ouverte à tous, avec ou sans patins, débutants, amateurs ou pros, parents, enfants, le club prête des patins sur réservation (rollersclubsebazc@gmail.com). À réserver rapidement. Venez nombreux ! Tenue blanche conseillée. Entrez dans la danse… Roulez en musique avec le club des Roller’s. Tarif : 5 € l’entrée.