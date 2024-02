Football : Marc Guitard-Francis Guibert, un duo gagnant pour Comtal

Depuis la création de l’entente, en 2021, le club sébazaco-lioujacois connaît un essor exceptionnel. Et ses coprésidents, Marc Guitard et Francis Guibert entendent gérer cette réussite, avec leur équipe dirigeante, pour en garantir la durabilité.

Comtal est né, en 2021, de la fusion des clubs voisins de Sébazac et de Lioujas. Cette mise en commun, démocratiquement validée par les adhérents, s’est révélée particulièrement fructueuse et reste encore porteuse de hautes ambitions. Les coprésidents Marc Guitard et Francis Guibert, respectivement issus de ces deux clubs unis, ont su fédérer les forces vives qui encadrent techniquement et administrativement un club qui va franchir le cap de 500 licenciés, dont 100 féminines et 350 jeunes.

Des investissements humains et matériels

Si leurs carrières de joueurs à Rodez, Onet et Sébazac pour Guitard, à Vezins pour Guibert, restent fort modestes, le virus du bénévolat s’est définitivement ancré en ces deux dirigeants assidus et novateurs. Leur mission s’est singulièrement épanouie lorsque la municipalité de Sébazac a financé, avec l’appui de diverses aides et subventions, un terrain synthétique utilisé environ 35 heures par semaine, durant les mois de préparation et les périodes de compétitions.

Un équipement précieux qui permet, à peine, de planifier les séances d’entraînements de toutes ces catégories et équipes. Les édiles de Sébazac ont aussi soutenu l’acquisition de minibus pour faciliter et sécuriser les prestations sportives en déplacements, ainsi que la construction de tribunes au bord du terrain d’honneur, et d’un club house favorisant la convivialité, de même qu’en dotant l’ensemble des équipements sportifs d’éclairages à led, performants et peu énergivores.

La réussite de l’équipe fanion dirigée par Guillaume Laneau confirme un potentiel pour participer à la course à obstacles permettant d’accéder au Régional 1. Elle sert d’étoile du berger pour l’équipe réserve (Départemental 1) chère au fougueux Jesus Arca, qui rêve d’une nouvelle chance pour un doublé coupe de l’Aveyron et accession, en Ligue cette fois ! Les féminines sont représentées au niveau Occitanie, en Régional 2, et il est probable que de la fourmilière des footballeuses et footballeurs en herbe, rigoureusement encadrés, émergeront des équipes de jeunes aptes à jouer aussi au niveau régional.

Maîtriser l'extraordinaire engouement pour le football

Depuis 2016, Michel Belet assume la fonction de secrétaire général-correspondant et coordonne les actions de l’équipe dirigeante. Marc Guitard et Francis Guibert ont pour objectif d’embaucher un jeune susceptible d’alléger ces contraintes administratives pour les bénévoles, de participer aux sollicitations de partenaires. Car un apport actuel d’environ 30 000 € s’avère insuffisant pour boucler un budget qui devrait atteindre incessamment 150 000 €.

Le duo présidentiel souhaite surtout maîtriser l’extraordinaire engouement pour le football. Leur altruisme n’y suffira pas sans l’actif et durable appui des éducateurs et gestionnaires. Et surtout par des succès sur la pelouse, pour entretenir la passion des 500 ambassadeurs sportifs du Comtal !