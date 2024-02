Sébazac-Concourès. Nicolas a dit au revoir à l’Esat et à ses copains

Olivier Burguière a 30 ans. Il réside à l’Esat depuis 8 ans.

Passionné par la botanique et par la nature. En 2016, il fait un stage chez une fleuriste qui ne tarit pas d’éloges sur sa sensibilité, sa créativité, son sérieux.

Il est curieux et suit de nombreuses formations : gestes et postures, sécurité, confiance en soi, tronçonnage… Il taille des haies, tond, entretient des massifs.

Il fait des stages : à la mairie de Sébazac, à Ste-Geneviève, à la Roque. Tous les retours de stage sont positifs. En 2020, il obtient son permis de conduire. En 2022, en projet personnalisé, il veut acquérir son CAP avec VAE (validation des acquis de l’expérience) au lycée La Roque et l’obtient. On le félicite pour son travail, son sérieux, sa rigueur, sa gentillesse. Aujourd’hui il a son CAP jardinier/paysagiste. Michel Bras, chez qui il a travaillé, vient de l’embaucher comme jardinier à Lagardelle.

Mme Raymond, directrice générale d’Opteo, se réjouit de cette bonne nouvelle, félicite Nicolas et remercie l’Esat pour son accompagnement. Elle relève "la grande humanité" de Michel Bras. Lequel déclare "c’est sa victoire, ses compétences, son humanité. Je suis très fier. C’est un homme plein d’initiatives, fier de bien faire."

Il s’adresse à Nicolas : "Là où Dieu nous plante, il faut savoir fleurir et tu as su fleurir".

Une porte-parole des résidents de l’Esat déclare "on est très contents pour toi. On aura plaisir à boire une coupe avec toi. Reviens nous voir. On espère que tu n’auras pas trop froid là-haut (à Lagardelle)".

Benjamin Roux, directeur de l’Esat déclare ; "vous êtes un exemple pour les autres. Je suis très fier de votre réussite, de votre rigueur et de votre acharnement. Vous incarnez l’Esat de demain. La passion égale la réussite. Il faut être acteur. L’Esat est là pour vous aider. Bravo à vous, aux équipes de formateurs ainsi qu’aux autres travailleurs, à James et à Michel Bras. Cette victoire est une victoire collective."

Michel Bras mettait l’accent sur le travail formidable que réalise Opteo pour permettre au plus grand nombre de ces travailleurs d’intégrer un vrai métier et d’acquérir leur indépendance.

Aujourd’hui, Nicolas vient dire au revoir à ses copains et à ses formateurs. Il est fier mais très ému de quitter l’Esat et tous ses copains.

Bon vent Nicolas !