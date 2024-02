Attentats de Trèbes et Carcassonne : acquittements requis pour les quatre premiers accusés

C'est ce mercredi 21 février les débuts des plaidoiries des avocats de la défense pour Sofiane Manaa, Baghdad Haddaoui, Sofian Boudebbouza et Ahmed Arfaoui.

Après les réquisitoires des avocats des parties civiles, qui ont demandé des peines de un à 11 ans de prison pour les sept accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, c'était au tour des avocats de quatre de ces accusés à commencer les plaidoiries de la défense, ce mercredi 21 février lors de la 23e journée d'audience au tribunal spécial de Paris, un procès suivi par L'Indépendant.

Ils étaient 5 avocats pour défendre les 4 premiers accusés lors de ces plaidoiries de la défense qui se poursuivront ce jeudi. Pour ces quatre premiers accusés, les réquisitions de la défense sont les mêmes.

Me Dubuisson, l'avocat de Sofian Manaa, pour qui les avocats généraux du parquet national antiterroristes ont requisune peine d'un an de prison dont quatre mois avec sursis, réclame la relaxe pour son client : "Il avait de la rancoeur contre son frère, il a dit lui en vouloir car il l'a pris pour un con pendant un an. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a demandé à son frère de se débarrasser des armes immédiatement".

Me Boccara , avocat de Baghdad Haddaoui, pour qui il est requis 5 ans de prison pour non-dénonciation de crime terroriste, réclame l'acquittement : "Que savait Baghdad Haddaoui que les autorités ne savaient pas, sur les armes, la radicalisation ? Quand on demande à une témoin pourquoi elle n'est pas allée voir la police, elle a répondu "mais la police, elle savait déjà. Et j'avais pas de preuves". La police savait déjà."

Me Margot Pugliese, avocate de Sofian Boudebbouza, pour qui il est requis 6 ans de prison dont quatre assortis du sursis probatoire, demande l'acquittement : "Pourquoi vous devez le croire aujourd'hui ? Parce qu'il a 24 ans aujourd'hui, et que c'est un petit vieux de la justice antiterroriste. Il est fatigué. Sa mère est fatiguée, il a dit ma mère je l'ai tuée. C'est peut-être ça devenir adulte."

Mes Franck et Martin, avocats de Ahmed Arfaoui, pour qui il est requis 8 ans de prison, demandent l'aquittement : "Ahmed Arfaoui, que lui reproche-t-on ? Comment analyser les éléments de ce dossier ? D'abord nous avons une AMT (association de malfaiterus terroriste), basée sur l'histoire du sac. Le PNAT (parquet national antiterroriste) demande un non-lieu et une requalification pour soustraction d'objets. Et on arrive à jeudi soir, et on nous dit qu'en fait c'est une association de malfaiteurs de droit commun, et puis une petite soustraction car on y croit un peu (...) Quand on arrive pas à faire rentrer les faits dans des petites cases, on se dit qu'il faudrait s'abstenir."

Ce jeudi 22 février, suite et fin des plaidoiries de la défense avec les avocats de Reda El Yaakoubi, puis Samir Manaa et Marine Pequignot.