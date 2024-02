Salon de l'agriculture : "C'est l'occasion de marquer les esprits", l'Aveyron fait son retour dans le hall 1 auprès des races de massif

Le Département de l'Aveyron et la chambre d'agriculture se sont associés à l'Upra lacaune et à la race aubrac, d'habitude situés sur le stand des races locales de massif (Coram) pour retrouver une présence dans le hall 1 de la porte de Versailles, celui consacré à l'élevage.

L'an passé, l'absence du département de l'Aveyron lors du Salon de l'agriculture avait été particulièrement remarquée. Même si une rencontre entre les représentants du monde agricole du département avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait été organisée, cette "vitrine" faisait défaut. "Nous reprenons le fil d'une tradition ancienne", se félicite le président Arnaud Viala.

Christian Naudan, élu en charge de l'agriculture au Département, Arnaud Viala, président du Département, Jacques Molières, président de la chambre d'agriculture, Yves Chassany, président de l'Upra Aubrac et Pierre Arsac, président de l'Upra Lacaune (de gauche à droite).

Un espace élargi

D'ici quelques jours, du 24 février au 3 mars, pour la 60e édition du Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, on retrouvera donc la présence du Département autour des stands de la race aubrac et de l'Upra lacaune, au sein d'un espace élargi où l'Aveyron devrait apparaître clairement, selon Arnaud Viala. Et ce, dans le hall 1, celui consacré à l'élevage, au cœur de l'espace consacré au Collectif des races locales de massif (Coram).

Rendez-vous les 27 et 28 février

Le Département a souhaité affirmer sa présence, notamment le mardi 27 et mercredi 28 février. "Le mercredi nous allons organiser une conférence autour des thèmes de la transmission, de l'avenir de l'agriculture et de ses productionse, explique Arnaud Viala. Avec pour intervenants Michel Dantin, ancien député européen et spécialiste des questions agricoles, et Jérémy Decerle, député européen et ancien président des Jeunes agriculteurs".

Dans un même temps, les responsables politiques du département feront leur traditionnelle tournée des présences aveyronnaises sur le salon.

Négociations

"L'Aveyron a toute sa place dans ce hall, sachant que 95 % de l'agriculture aveyronnaise est tournée vers l'élevage", souligne Jacques Molières, président de la chambre d'agriculture. C'est là où ça se passe. Nous avons dû négocier pour prendre cette place mais nous y sommes parvenus".

Le concours aubrac sous les feux des projecteurs

Pour les représentants des races aubrac et lacaune, le Salon reste un moment privilégié pour mettre en avant les éleveurs et leur production. Pour Yves Chassany, président de l'Upra Aubrac, il s'agit aussi et surtout de profiter de cette exposition exceptionnelle, et elle le sera d'autant plus que cette année le concours des aubrac se déroule à une heure de forte présence du public sur le Salon. De son côté, Pierre Arsac, le directeur de l'Upra Lacaune, estime que cet événement permet également d'exposer les filières de production comme l'AOP roquefort ou l'IGP pérail.

Pour autant, cet événement international s'inscrit, cette année plus encore, dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines la colère des agriculteurs s'exprime fortement et celle-ci, malgré les annonces, couve toujours et menace de reprendre. "Bien évidemment, tous les sujets évoqués durant cette crise ne seront pas oubliés", rappelle Yves Chassany. "Le Salon peut devenir une caisse de résonance importante et amplifier le phénomène de nos revendications. C'est l'occasion de marquer les esprits."