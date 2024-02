Coubisou. Pause gourmande et conviviale pour le comité des fêtes

Dimanche 11 février, la météo était exécrable. Ce temps pluvieux n’a pas découragé les membres du comité des fêtes de Coubisou qui se retrouvaient à la Grange de Séveyrac pour partager un agréable moment autour d’une bonne table.

Petit à petit les Coubisounels arrivaient, prenant place dans une ancienne étable, aujourd’hui aménagée en salle de restaurant. Ce lieu authentique, que les propriétaires ont su préserver et explorer, offrait un cadre agréable pour cette pause gourmande qu’avait programmée le comité des fêtes. Anne et Jean-Yves Rieucau, agriculteurs et maîtres des lieux, avaient concocté un repas de saison avec de la viande issue de leur exploitation et des produits frais. Autour des tables, les conversations étaient animées, les convives se régalaient… Les retrouvailles se prolongeaient agréablement pour la quarantaine de participants. Prochain rendez-vous du comité des fêtes, le quine annuel le samedi 2 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Coubisou.