Le Nayrac. Rencontre des musiciens du Nayrac et d’Entraygues

Les musiques n’ont pas de frontières… Les musiciens du Nayrac ont accueilli le groupe Folkentrad d’Entraygues pour une journée de rencontre. Ils ont tous plaisir à jouer des musiques traditionnelles sur les marchés, à animer des bals, des fêtes locales et, bien sûr, partager leur passion. Au cours de la matinée, ils ont présenté leurs répertoires respectifs, ont mis en commun leurs connaissances, leurs interprétations avant de prendre un repas ensemble. L’après-midi, ils ont repris la musique et ont promis de se retrouver pour d’autres journées aussi riches en échanges et en convivialité tout en faisant perdurer les musiques traditionnelles dans les villages et au-delà.