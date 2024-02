Athlétisme : cinq Aveyronnais au championnat de France de lancers longs

Les Ruthénois Chloé Devoghel, Anaël Loubatières, Jules et Max Dumas, ainsi que le Saint-Affricain Aurélien Carcenac ont rendez-vous à Salon-de-Provence le week-end des 24 et 25 février pour disputer le championnat de France de lancers longs.

Ce week-end des 24 et 25 février, les lanceurs de tout l’Hexagone ont rendez-vous à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) à l’occasion du championnat de France de lancers longs : disque, marteau, javelot et poids. Et cinq Aveyronnais ont réussi à se qualifier pour l’épreuve, dont quatre Ruthénois : Chloé Devoghel (cadette, poids), Anaël Loubatières (cadet, marteau et poids), les frères Jules et Max Dumas (juniors, disque et poids), ainsi que le Saint-Affricain Aurélien Carcenac (senior, disque).

Des espoirs de podium pour Jules et Max Dumas

Parmi les classements des athlètes qualifiés, ce sont les frères Dumas qui sont les mieux placés et présentent le plus d’espoir de podiums. Jules, qui vient de monter de catégorie, est actuellement 4e du disque avec un jet de 45,02 m, qu’il devra améliorer pour espérer monter sur le podium, et 6e du poids (15,13 m). Max le suit dans cette épreuve, pointant à la 7e place (15,05 m), et il sera aussi présent dans le concours du disque, qu’il abordera au 6e rang (43,43 m). Très expérimentés, tous les deux tenteront de s’unir et de s’aider pour se placer le plus haut possible dans la hiérarchie, avec pourquoi pas un bel exploit.

La cadette Chloé Devoghel sera présente au lancer de poids, avec la 13e place des qualifiées, 12,22 m. Elle devra sortir un jet impeccable pour se hisser dans les huit finalistes du jour. Enfin, pour la cadet, Anaël Loubatières, ce sera la première expérience en individuel et elle sera double. En effet, orienté vers le lancer de marteau à l’automne, pour les interclubs, il n’a cessé de s’améliorer au point de décrocher sa première sélection avec 47,41 m, une marque qu’il est en mesure de gommer très vite. Il est 14e parmi les 16 qualifiés. Et il abordera le lancer de poids en dernière position, avec 13,03 m à son compteur. En gagnant quelques centimètres, il pourrait remonter de nombreux rangs.

Le dernier qualifié, Aurélien Carcenac, fort de sa solide expérience, va disputer le concours du lancer de disque en senior, tout en étant master. Cette saison, son meilleur jet se situe à 46,28 m et lui a octroyé le dernier billet pour ce championnat de France.