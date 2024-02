Seulement 25% des utilisateurs américains ont publié sur TikTok

(ETX Daily Up) - Malgré sa popularité croissante, TikTok reste une plateforme où la majorité des utilisateurs se contente de consommer du contenu. Une étude récente du Pew Research Center révèle que seulement 25% des adultes américains ont publié du contenu sur TikTok. Et pourtant, ces derniers produisent l'écrasante majorité des vidéos diffusées sur le réseau social chinois.

Les 25% d'utilisateurs américains les plus actifs en termes de publication produisent 98% de toutes les vidéos publiques sur TikTok. L'étude menée par Pew Research auprès de 2 745 adultes américains utilisateurs de TikTok en août 2023, souligne une concentration importante de l'activité de publication, où une minorité d'utilisateurs très actifs génère la majorité des contenus.

Les jeunes ne sont pas plus actifs que les autres

La recherche révèle que près de la moitié des adultes américains présents sur TikTok n'ont jamais publié de vidéo. De plus, la plupart d'entre eux n'ont même pas renseigné leur biographie.

Certes, les utilisateurs âgés de 18 à 34 ans (52%) sont plus nombreux à utiliser TikTok que leurs aînés. Cependant, environ la moitié d'entre eux seulement ont déjà publié du contenu, un chiffre similaire à celui de la tranche d'âge des 35-49 ans (60%), souligne l'étude.

Plus engagés sur la plateforme

Les utilisateurs qui publient des vidéos sont généralement plus actifs sur TikTok : ils suivent plus de comptes, sont eux-mêmes suivis par plus de personnes, ont davantage renseigné leur biographie et trouvent le contenu de leur page "Pour toi" plus intéressant.

En moyenne, un créateur qui publie a mis en ligne six vidéos et a reçu 149 "likes" au total. Ce dernier suivra également près de quatre fois plus d'autres comptes qu'une personne qui ne poste pas.

L'algorithme de recommandation de TikTok, baptisé "Pour toi", semble fonctionner efficacement pour les internautes. En effet, 85% des utilisateurs jugent le contenu de cette page au moins intéressant, dont 40% le qualifient d'extrêmement ou très intéressant. Seuls 14% le trouvent peu ou pas intéressant. Ce qui ne s'avère pas spécialement rassurant sachant que, d'après une étude de UCL, les algorithmes des réseaux sociaux favoriseraient les contenus misogynes chez les adolescents.