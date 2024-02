VIDEOS. Les images du dramatique incendie qui a fait au moins 4 mort et 14 disparus dans un immeuble en Espagne

L'incendie s'est déclaré ce jeudi 22 février en soirée à Valence.

Pris au piège dans une tour infernale, totalement embrasée en 30 minutes à peine : au moins quatre personnes ont été tuées et jusqu'à 14 autres sont portées disparues dans l'incendie d'un immeuble d'habitation de 14 étages et 138 appartements ce jeudi 22 février en soirée à Valence, dans l'est de l'Espagne.

Quinze autres personnes ont été blessées dont six pompiers.

Totalement en feu en une demi-heure

L'incendie s'est déclaré au quatrième étage de l'immeuble situé dans un quartier aisé de la troisième ville d'Espagne, et s'est étendu à d'autres appartements. Des témoins ont rapporté que l'incendie, attisé par des vents violents, s'était propagé à l'ensemble du bâtiment en à peine une demi-heure.

Les secours ont entrepris de tester la solidité de la structure à l'aide de grues et de drones avant de pénétrer dans le bâtiment, alors que des résidents appelaient à l'aide depuis les balcons de leurs appartements. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes pour sauver les résidents.

Pilar Bernabe, représentante du gouvernement de la région de Valence, a déclaré qu'il était difficile de déterminer le nombre de personnes portées disparues puisque l'immeuble comportait de nombreux logements, dont ceux "dans lesquels se trouvaient des personnes de nationalité étrangère, dont la localisation est plus difficile à déterminer".

Le polyuréthane en cause, un isolant très inflammable

Selon Esther Punchades, représentante de l'agence d'inspection des assurances APCAS, citée par la chaîne publique TVE, l'absence de pare-feu et l'utilisation d'un matériau plastique, le polyuréthane, sur la façade auraient contribué à la propagation rapide de l'incendie. L'Indépendant rappelle que le polyuréthane est utilisé pour isoler thermiquement l'intérieur des bâtiments, mais que c'est aussi "un matériau très inflammable". Selon le journal espagnol El Mundo, il n'est pas interdit en Espagne, alors qu'il l'est dans d'autres pays.

Le quotidien catalan rappelle aussi que cet immeuble résidentiel a commencé à être construit en 2002 et livré en 2008, en conformité avec le Code technique du bâtiment de 1991... alors que le dernier date de 2006.

Une autre "tour infernale" à Londres en 2017

L'Indépendant rappelle l'incendie de la tour Grenfell à Londres, un immeuble de logements sociaux de 27 étages et dont le bardage, refait à neuf, était constitué de polyéthylène, un matériau également très inflammable qui avait contribué à propagé l'incendie, parti également du 4 étage.

Cet impressionnant incendie avait fait alors 71 morts, 8 disparus et 74 blessés.