Onet-le-Château. Le recensement citoyen dès 16 ans

Alors que le recensement de la population s’est achevé hier soir sur la commune, focus sur le recensement citoyen chez les jeunes, qui est une démarche indispensable.

En effet, à partir de l’âge de 16 ans et jusqu’à 16 ans et 3 mois, il est obligatoire pour chaque jeune de venir se faire recenser en mairie afin de pouvoir participer à la Journée de Défense et de Citoyenneté avant qu’ils n’atteignent l’âge de 18 ans, mais également de s’inscrire à des examens comme le Baccalauréat, le BEP ou le permis de conduire.

Le service Accueil et Formalités Citoyennes de la Mairie d’Onet-le-Château reste à votre disposition pour tout renseignement au 05 65 77 25 00. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site internet de la Ville : www.onet-le-chateau.fr.