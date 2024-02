Naucelle. Les Oreilles Rouges – Spectacle Mon côté M(i)oche

Le 22 janvier à Naucelle et le 23 janvier à Baraqueville le Centre Social et culturel du Pays et Ségali et L’AJAL ont accueilli LES OREILLES ROUGES pour leur nouveau spectacle intitulé : Mon côté M(i)oche. Plus de 450 élèves des écoles primaires du Pays Ségali ont pu découvrir le spectacle musical de Guillaume Boutevillain et Joan Barbut alias Les OREILLES ROUGES.Dans leur laboratoire super secret, deux savants fous ont décidé de créer l’ultime machine leur permettant de redevenir des enfants …Une délicate expérience scientifique et musicale avec des personnages hauts en couleur.1h de surprises, de sons de guitare, de chansons rock et d’expériences qui ont captivé les enfants qui ont pu eux aussi crier et bouger comme des rockeurs. Après le spectacle un temps d’échange entre le jeune public et les artistes a eu lieu. L’occasion pour les élèves de poser leurs questions et de partager leurs ressentis. Les OREILLES ROUGES seront de retour en Pays Ségali lors du Festival Chat Bouge, organisé par l’AJAL et le CSCPS, qui aura lieu le samedi 08 juin à Ceignac. Le Centre Social et Culturel lance donc sa saison de spectacle en direction des écoles du Pays Ségali et celle-ci va continuer avec l’accueil en Mars puis en Mai de 2 spectacles qui réuniront encore plusieurs centaines d’élèves du territoire.