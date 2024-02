Vézins-de-Lévézou. "On ne parle pas avec des moufles"

Dans le cadre des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau avec la commune de Vezins-de-Lévézou et le syndicat mixte du Lévezou, vous êtes attendus à l’Espace vézinois à Vezins pour voir le spectacle de danse et langue des signes, "On ne parle pas avec des moufles", interprété par la Compagnie Propos avec Denis Plassard le vendredi er mars à 20 h 30.

Cette pièce porte sur le thème de l’incommunicabilité. Le spectacle déroule les quiproquos, l’absurdité du quotidien, les situations cocasses…

Les deux personnages se rencontrent en prenant un ascenseur qui va tomber en panne. Coincés dans cet espace de 4 m 2, ils commencent à (se) raconter. L’un ne capte pas la langue des signes, l’autre n’entend pas, mais le mouvement et la chorégraphie vont parler d’eux-mêmes et transformer cette drôle de situation en un moment d’une douce drôlerie. A l’issue de la représentation, une interprète en langue des signes française sera présente, permettant des échanges avec les artistes

Informations et réservations : Théâtre de la Maison du Peuple (tél. 05 65 59 47 61) maisondupeuplemillau.fr et billetterie à Pont-de-Salars : Agence d’attractivité et de Développement Touristique du Lévezou (tél. 05 65 46 89 90). Les billets peuvent s’acheter sur place à l’Espace vézinois le jour du spectacle. Tarifs : de 6 € à 13 €. De plus, le même jour, de 10 h à 11 h 30 ou de 14 h à 15 h 30, des ateliers de danse sont organisés à la salle des Arcades avec les élèves de l’école pour imaginer et danser ensemble avec la compagnie "Propos".

Informations au 05 65 73 80 83. Les grands-parents et les personnes de plus de 60 ans sont les bienvenus puisque l’atelier est pour les petits et les grands et c’est gratuit.

Cet atelier donnera sûrement aux participants l’envie d’aller voir le spectacle du soir à 20 h 30 à l’Espace vézinois.