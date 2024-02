Onet-le-Château. Café associatif : les huiles essentielles n’ont (presque) plus de secrets

Ce mardi, au café associatif, l’animation proposée était une première et concernait les huiles essentielles. Ety au regard du nombre de participants, on peut dire que la commission animation a été bien inspirée.

Adeline Vanel, naturopathe et réflexologue plantaire à domicile ou en cabinet (rue saint Firmin), a axé ses propos sur quelques questions que nous nous posons "L’envie de prendre soin de soi, de la manière la plus naturelle possible gagne du terrain. Les huiles essentielles vous attirent mais vous en avez peur ? Vous hésitez à les acheter et leurs étiquettes ne vous parlent pas ? Vous avez des huiles essentielles chez vous, mais ne savez pas comment les utiliser ?".

Et une affirmation : "L’aromathérapie est une thérapie naturelle qui doit être utilisée correctement car les huiles essentielles sont puissantes. Leur choix et les précautions d’emploi sont donc deux paramètres incontournables". Sans reprendre l’intégralité des échanges qui ont été très riches, on s’attardera simplement sur les huiles les plus fréquemment utilisées et les plus connues et en premier la lavande vraie/fine/officinale (cicatrisante, sédative, diminuant stress et anxiété), la menthe poivrée (pour un effet glaçon anti-douleur), le ravinstara ou camphre (le meilleur contre les maux de l’hiver) et le citron (tonique, favorise la digestion, anti-nauséeux et contre la rétention d’eau…).

L’intérêt manifeste des participants pour cet atelier a conduit les responsables du café associatif à proposer d’autres rencontres. Elles auront lieu le lundi 11 mars à 17 h 30 sur le thème de la détox et le lundi 8 avril à 17 h 30 sur le thème du sommeil.