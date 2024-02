Salon de l'agriculture : ce fromager de l'Aveyron va participer en tant que juré au concours de fromage

Ludovic Condamines se rend au Salon de l'Agriculture comme juré du concours de fromage. Le commerçant de Villefranche-de-Rouergue ne loupe pas une édition depuis 14 ans.

C'est un véritable rituel pour Ludovic Condamines. Chaque année, il se rend à Paris pour le salon de l'Agriculture, afin de participer comme juré au concours de fromage. Depuis l'ouverture de sa boutique de fromagerie "Chez Ludovique", en 2010 à Villefranche, il n'a pas loupé une édition.

13e participation

Il a rendez-vous ce lundi pour déguster et noter plusieurs fromages. Sa 13e participation au concours générale agricole fromage et produits laitiers. "Un bon moment pour faire des rencontres et échanger sur les nouveautés", indique-t-il. Chaque année, il émet des demandes pour juger une catégorie de fromage. "J'ai visé les pâtes dures. Comté, Beaufort, tomme de brebis, c'est une famille vaste avec des produits intéressants", appuie-t-il.

Une fois les fromages sous les yeux, il devra analyser plusieurs aspects du formage. "Il y a un cahier des charges à suivre", indique le Villefranchois. "On note l'aspect extérieur avec la meule entière. On observe le croûtage avant de couper en deux et d'examiner la qualité de la pâte. Puis on y prélève des morceaux qu'on déguste".

"Coller à la demande du consommateur"

Chaque juré attribue plusieurs notes et selon la moyenne, le fromage reçoit une médaille (seuls 30% des candidats peuvent être médaillés). Pour cet exercice, Ludovic Condamines sera accompagné d'autres jurés, des professionnels du secteur mais aussi des amateurs. "Ces concours cherchent à coller à la demande du consommateur général, et c'est une très bonne chose que tout le monde puisse juger, après avoir reçu une formation", ajoute-t-il. "Nous, professionnels, on peut aussi mettre en avant notre expertise et les retours de nos clients".

Le fromager a aussi l'intention dans la foulée de rendre visite au stand de l'Aveyron et tous les producteurs locaux qui exposeront pendant 2 semaines.