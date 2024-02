CARTE. Météo : chutes de neige, rafales de vent, risques d'inondation... 6 départements placés en vigilance orange, 59 en jaune

Des pluies, du vent fort des chutes de neige ce lundi 26 février. Six départements sont d'ailleurs en vigilance orange pour crue : Pas-de-Calais, Calvados, Charente Maritime, Charente, Dordogne et Gironde. 59 sont placés quant à eux en vigilance jaune.



Ce lundi 26 février, le mauvais temps s'accentue sur le nord-ouest et le sud-est du pays lié à une dépression qui plonge de la Manche à la Méditerranée. Le sud des Alpes et l'ouest des Pyrénées sont touchés par une tempête de neige. Le vent accentue le ressenti froid dans le nord-ouest de la France. Le vent souffle très fort du Cotentin aux côtes bretonnes jusqu'en Vendée, à 100 km/h.

Six départements sont en vigilance orange pour crue, notamment le Pas-de-Calais pour crue importante de la plupart de ses cours d'eau, et la Gironde pour des débordements à la confluence Garonne-Dordogne lors des pleines mers.

Ce lundi 26 février, six départements sont en vigilance orange et 59 en jaune. Capture d'écran - Météo France

Les tendances ce lundi matin en Occitanie. Capture d'écran - La Chaîne météo

Fortes pluies en Aquitaine

Dans le sud-ouest, il continue à pleuvoir ce lundi 26 février, notamment en Nouvelle Aquitaine où le niveau des cours d'eau reste sous surveillance.

Des rafales de vent près de la Manche à 100 km/h

Des Hauts-de-France à la Bretagne jusqu’aux Pays de la Loire, le temps est pluvieux. Le vent souffle très fort du Cotentin aux côtes bretonnes jusqu'en Vendée, à 100 km/h.

Risques d'inondations en Paca

Dans le sud-est, un épisode méditerranéen est en place. Il provoque des pluies abondantes de la Corse à la Paca, parfois accompagnées d'orages. En raison des cumuls attendus, entre 50 et 150 mm d'eau, jusqu'à mardi, des crues de cours d'eau et des inondations en milieu urbain sont envisagées.

Neige sur les massifs des Pyrénées, les Alpes et du Massif central

Le sud des Alpes est concerné par une tempête de neige jusqu'à mardi avec des hauteurs pouvant atteindre 50 cm à 1,50 m vers 1800 mètres d'altitude, accentuant les risques d'avalanches.

Sur les Pyrénées et le Massif central, il neigera par moments en journée à partir de 1200 m en moyenne, les averses se multiplient en soirée et nuit suivante et la limite pluie neige s'abaisse vers 800 m. On attend 20 à 40 cm localement sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne, moitié moins à l'est et sur le Massif central.