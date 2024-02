METEO. Intempéries : en Aveyron, ce tronçon du Lot passe en vigilance jaune crue, quelles sont les communes concernées ?

Les fortes pluies du week-end appuyées par de nouvelles précipitations ce lundi 26 février, ont touché les bassins de la Truyère, du Dourdou et du lot en Aveyron. La préfecture de l'Aveyron place le Lot moyen en vigilance jaune crue.

Les fortes pluies du week-end alimentées par les précipitations de ce lundi 26 février appuyées par les débits soutenus sur la Truyère vont contribuer à alimenter les réactions sur le secteur du Lot Moyen.

En effet, les services hydrologiques prévoient une crue mineure sur ce tronçon dans les prochaines 24 heures.

Une montée rapide des eaux de certains cours

Aussi, depuis 16 h, ce 26 février, le Lot moyen est placé en vigilance jaune crue par la préfecture de l'Aveyron. Comme le précise Météo Sud-Aveyron, "les cumuls de pluie deviennent significatifs depuis jeudi avec plus de 105 mm (en équivalent pluie) à la station de ski de Brameloup et plus de 50 mm sur la vallée du Lot et sur le Sud Ségala".

De fait, certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux. Des premiers débordements pouvant être observés sur le secteur de Capdenac dès ce lundi après-midi.

Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement. Aussi, la préfecture de l'Aveyron rappelle les bons usages à aborder :

Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable



Conformez-vous à la signalisation routière



Si la situation nécessite, une vigilance particulière pour les campings et toutes les activités nautiques en cas de montée rapide des eaux

La liste des communes concernées

Almont-les-Junies

Ambeyrac

Asprières

Balaguier-d'Olt

Boisse-Penchot

Bouillac

Capdenac-Gare

Causse-et-Diège

Conques-en-Rouergue

Decazeville

Entraygues-sur-Truyère

Espeyrac

Flagnac

Le Fel

Livihnac-le-Haut

Saint-Parthem

Saint-Santin

Salvagnac-Cajarc

Saujac

Sénergues

Comment suivre l'évolution de la situation ?

Les données d'observation et les prévisions hydrologiques sont disponibles sur le site internet www.vigicrues.gouv.fr.