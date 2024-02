Saint-Saturnin-de-Lenne. La troupe du Kapucine-show a une nouvelle fois enchanté le public

Une nouvelle fois, Michel Sénéchal, alias Kapucine, et sa troupe étaient de retour à la salle des fêtes du village, avec un nouveau spectacle du "Kapucine-show". Plus de 70 personnes, habitants du village et des villages voisins, sont venues se distraire et s’amuser lors cette soirée de détente. Elle a débuté avec Guillem Baudequin en première partie puis, s’est poursuivie par un excellent repas de la Saint-Valentin, concocté par le Bistro du pont de Coussergues pour se terminer avec un spectacle cabaret animé par Régis de Mellodia.

Les organisateurs ont fait la surprise d’offrir à chaque couple un gâteau à la broche pour changer de la traditionnelle rose. Une attention originale, très appréciée de tous. Ils vous donnent rendez-vous dès à présent pour une soirée années 80, le 23 mars et un thé dansant avec spectacle le 24 mars à la salle des fêtes du village.

Les deux soirées se font sur réservations.