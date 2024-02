"On ne saura jamais quelle bouille il aurait aujourd’hui" : la douloureuse reconstruction des parents de Milig, 12 ans, tué par un conducteur positif au cannabis

La vie de la famille Gardan a basculé dans l'horreur en septembre 2020 lorsque leur fils, Milig, âgé de 12 ans, a été tué sur son vélo par un conducteur positif au cannabis. Trois ans après la tragédie, ils témoignent de leur douleur, de leur combat au quotidien mais aussi de la nécessité de faire avancer les choses sur le plan législatif.

Leur vie a bousculé le 21 septembre 2020. Depuis ce jour, Robert et Muriel Gardan pleurent Milig, leur fils, dont la vie a été subitement fauchée à l'âge de 12 ans alors qu'il roulait à vélo, sur une route de Vendée. Ce jour-là, le jeune garçon a été renversé par un conducteur qui roulait sous l'emprise du cannabis.

Le conducteur était positif au cannabis

La veille au soir, toute la famille, entourée des proches et des amis, avait célébré l'aménagement dans leur nouvelle maison. Le départ d'une vie nouvelle. Sans savoir que cette dernière allait prendre un tragique destin funèbre.

"Le deuil, ça vous pompe une énergie"

Tout s'est arrêté là. "Le deuil, ça vous pompe une énergie", lâche Muriel à nos confrères d'Actu.fr. "Quand on a emménagé, on avait 46 ans, on avait encore l’énergie, là on va en avoir 50, cumulé avec la fatigue du deuil, on ne peut plus", explique Régis. Dans la nouvelle demeure, tout est resté en l'état. Rien n'a bougé, rien n'a évolué, rien n'a été déballé.

Le silence a remplacé les rires et les chamailleries

Milig aurait dû fêter ses 16 ans en ce mois de février. "On ne saura jamais quelle bouille il aurait aujourd’hui". Et les parents d'évoquer les rires et les chamailleries entre leurs enfants qui sont aussi morts ce 21 septembre 2020.

Au procès, "on a tué Milig une deuxième fois"

Lors du procès, qui s'est tenu le 13 février 2024, Régis et Muriel racontent avoir vécu un deuxième deuil. "On me l’a tué une deuxième fois", assène la maman. "Les jours avant le procès, on avait l’impression de préparer à nouveau des obsèques", raconte le couple marqué par un procès durant lequel le prévenu responsable de la mort de Milig ne "s'est pas excusé".

Aujourd'hui, les parents du jeune garçon envisagent de s'engager auprès de la Sécurité routière. Parmi le nombre total de décès en 2022, "36 % des responsables d’accidents étaient alcoolisés ou sous l’empire de stupéfiants".