Alrance. La bibliothèque de plus en plus fréquentée

Les adhérents de la bibliothèque municipale ont tenu récemment leur assemblée générale en présence Geneviève Bannes, Mariya Daures et Colette Rolland, conseillères municipales. La réunion a débuté par le bilan moral présenté par la présidente qui indiquait que malgré l’installation provisoire de la bibliothèque dans les locaux de la Poste (ancienne salle de tri de plain-pied) et l’étroitesse des lieux, la fréquentation a triplé entre 2021 (local à l’étage de la salle des fêtes) et 2023.

Le futur local, salle vitrée sous la mairie, sera plus spacieux mais selon les élues présentes, il faudra savoir patienter, la municipalité ayant des projets prioritaires. L’activité de la bibliothèque demeure donc très dense, ouverte au public deux matinées par semaine. Elle y accueille périodiquement les écoles de Salles-Curan, Curan, Prades-de-Salars, la crèche et le centre de loisirs pour un échange ou une découverte de livres. C’est l’occasion de lire des histoires aux plus petits grâce aux conteurs bénévoles qui organisent aussi, pendant les vacances, des rencontres lectures et ateliers créatifs avec Céline Bonhomme, éducatrice jeunes enfants.

La conteuse Claudine Brun qui fait partie de l’association "Lire et Faire lire" se déplace dans les écoles et à la crèche pour des séances de lecture. Quant aux "rencontres autour d’un livre" elles ont repris tous les premiers jeudis du mois, dès 20 h 45, à la salle vitrée de la mairie, moment convivial pour présenter un livre ou un documentaire que l’on a aimé avec possibilité d’échanger avec les autres lecteurs.

Prochaine rencontre le jeudi 7 mars. Quant au bibliobus, qui permet de renouveler le fond de lectures, il passe deux fois par an. Le concours de poésie se déroulera de nouveau au printemps. Le thème choisi cette année est : "Couleurs". Gratuit et ouvert à tous.

La trésorière Sylvie Sobotta présentait à son tour le bilan financier : les recettes sont dues à la subvention de la mairie et aux cotisations des adhérents à l’association. Les dépenses sont le fait d’achats de livres (hors ceux financés par la mairie), de quelques fournitures, de frais pour le concours de poésie, achats de timbres…