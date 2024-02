Salon de l'agriculture : "Nous avons lancé un fonds agricole en 2022", Initiative Aveyron vient aussi en aide aux agriculteurs

Connue pour le soutien économique qu’elle apporte aux entreprises commerciales et industrielles, Initiative Aveyron l’est moins pour le fonds agricole qu’elle a créé en 2022. Rencontre avec son président, Guy Cayssials.

Pouvez-vous nous présenter Initiative Aveyron ?

C’est une plateforme d’initiative locale, de statut associatif, née en 2012 du regroupement de huit comités d’agréments locaux. Notre mission est de soutenir le développement économique sur le territoire. Pour ce faire, nous accordons des prêts d’honneur à 0 % sans intérêt ni garantie à des porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprises dans tous les secteurs d’activité : industrie, artisanat, commerce, tourisme, service et agriculture. Nous sommes membres d’Initiative France qui regroupe 228 plateformes au niveau national.

Comment fonctionnez-vous ?

Une équipe de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Aveyron est mise à disposition par la Région Occitanie. Nous avons quatre techniciens qui couvrent deux comités d’agréments locaux chacun, un animateur départemental, un comptable, une secrétaire et quelque 200 bénévoles sur le département.

D’où proviennent les fonds que vous prêtez ?

D’entreprises, de particuliers, de collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’État et de l’Europe… De nombreux partenaires viennent alimenter le fonds de prêts tels que la Région Occitanie, Rodez Agglomération, des banques (Crédit Agricole, Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel et Banque Populaire), et des sociétés comme Groupama, EDF, Enedis, Eiffage, Unicor ou encore RAGT. Et puis maintenant que cela tourne, nous avons aussi les remboursements des prêts qui viennent nourrir la trésorerie.

Depuis peu, vous apportez votre aide aux agriculteurs…

Oui, nous avons lancé un fonds agricole en 2022, après deux ans de travail préparatoire avec la chambre d’agriculture de l’Aveyron et CER France qui est un peu l’expert-comptable du monde agricole.

Nous nous sommes engagés dans ce secteur d’activité car nous nous sommes rendu compte que plusieurs agriculteurs voulaient valoriser leurs productions en faisant de la transformation et de la commercialisation jusqu’au client final. Cette perspective de créer de l’emploi sur le territoire qui ne serait pas délocalisable nous a séduits.

Après deux ans d’existence de ce fonds, quel premier bilan tirez-vous ?

Il a trouvé sa cible puisque nous avons octroyé 22 prêts soit plus de 200 000 euros, que ce soit pour de la création, de la reprise ou du développement. Les projets ont été très variés : pisciculture, fabrication de pâtes alimentaires, conserverie de canard, fromageries, producteur d’huile et de lentilles, etc. Le montant des prêts est de 5 000 à 15 000 euros par porteur de projet sur cinq ans. Nous ne sommes qu’un élément du plan de financement, notre engagement déclenche le reste.

On peut dire que vous jouez un rôle de facilitateur de projets ?

Oui, nous sommes une porte d’entrée. Le prêt d’honneur Initiative Aveyron vient renforcer les apports personnels soit en fonds propres dans le cas d’une entreprise individuelle, soit en capital ou comptes courants d’associés dans le cas d’une société (EURL, SARL, SAS, SCOP, SNC…). Il permet ainsi d’avoir un effet levier sur le prêt bancaire professionnel car dans tous les dossiers un financement bancaire est exigé. Nous estimons cet effet levier est de 8 à 10, c’est-à-dire que quand nous apportons 200 000 euros, il y a 1,6 à 2 millions d’euros de prêt bancaire assorti.

Quelle démarche faut-il effectuer pour prétendre à un prêt ?

Les porteurs de projet peuvent nous contacter par mail ou par téléphone. Ils saisissent une fiche en ligne. Nous les recontactons pour un entretien afin de vérifier l’éligibilité du projet et si c’est le cas, nous leur ouvrons un accès pour remplir leur dossier de demande en ligne. Ce dernier est examiné et un entretien est proposé au porteur de projet avec un technicien.

Dernière étape : le porteur de projet vient soumettre son dossier au comité d’agrément, composé d’une douzaine de personnes, qui se réunit trois à quatre fois par an. Nous organisons régulièrement des matinales d’informations pour les porteurs de projets et entrepreneurs.



Pour toute information, consulter le site www.initiative-aveyron.fr ou écrire à contact@initiative-aveyron.fr.