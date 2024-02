Aveyron : "Il prétend que l'adolescente est possédée par le démon et qu'il peut la sauver", le "gourou" d'Aubin et son fidèle jugés pour viols jusqu'au 4 mars

Les deux quinquagénaires sont jugés à Rodez jusqu'au 4 mars. Ils encourent jusqu’à 20 ans de réclusion pour les viols notamment d’une mineure entre 2019 et 2021, sur fond de dérives sectaires.

Qui est donc ce quinquagénaire, habitant d’Aubin, sans emploi, père de deux enfants, qui s’était autoproclamé "gourou" d’une secte qu’il nommait "le cercle" afin d’abuser de femmes durant des années ?

Cinq magistrats de la cour criminelle

Durant trois jours, d’aujourd’hui à lundi, les cinq magistrats de la cour criminelle départementale vont se plonger dans cette affaire. Elle a été révélée en mars 2021 lorsqu’une jeune femme, âgée de 16 ans, pousse les portes du commissariat de Decazeville. Elle est alors interne dans un établissement scolaire de la région et lorsqu’elle rentre les week-ends et lors des vacances scolaires, sa mère la confie à une connaissance… Il s’agit du "gourou".

Pendule, cartomancie, exorcisme...

Il prétend que l’adolescente est "possédée par un démon" et il dit pouvoir la "sauver de la mort". Pendule, cartomancie, exorcisme, il se livre à plusieurs rites. Mais ils prennent rapidement une autre tournure, déviante, sexuelle. Les premiers attouchements se produisent puis les viols. Cela durera près de deux ans, toujours au domicile aubinois du quinquagénaire et en présence de ses deux enfants.

Un ami du "gourou" également dans le box

Durant le procès, il ne sera pas seul à répondre de ces faits. L’un de ses fidèles, un Tarnais né aussi dans les années 1960, prendra aussi place dans le box des accusés. Ils encourent tous deux 20 ans de réclusion et seront assistés de trois avocats montpelliérains : Me Iris Christol, Me Nathalie Davoisne et Me Kévin Sanchez. Placé en détention provisoire depuis plus de deux ans, le duo n’a pas nié sa dérive sectaire… Quelles explications les deux hommes livreront-ils durant les débats sur ces faits qui à l’époque avaient particulièrement défrayé la chronique, jusqu’aux colonnes des médias nationaux ?

La plaignante, tout juste majeure aujourd'hui

La plaignante, tout juste majeure désormais, sera assistée de l’avocate ruthénoise Me Annabel Montels-Estève. Une deuxième personne s’est également constituée partie civile. Originaire également du bassin decazevillois, elle dit aussi avoir été victime des dérives sectaires du duo. La mère de la jeune femme, entendue dans un premier temps puis devenue témoin assisté, sera aussi entendue. Elle-même aurait fait l’objet de rites de nature sexuelle… Durant ses auditions, elle a assuré qu’elle ne pensait pas que les deux mis en cause procéderaient à ce type d’actes sur sa fille…