Villefranche-de-Rouergue. Des athlètes villefranchois qualifiés pour la finale du championnat de France de cross

Nathan Eyssette (cadet) s’est qualifié pour la finale des championnats de France de Cross-Country, qui sera organisée du 8 au 10 mars, sur le site de "Cap’Découverte – Tarn. Lison Cabrit, Lilou Cépière, Marie-Lou Schiavone, Noah Stefanou et Maël Valière porteront les couleurs des équipes de l’Aveyron "minimes". Ils ont acquis leur sélection lors de la demi-finale qui était organisée le 18 février, à Carcassonne. Seize athlètes de l’Athletic-Club Villefranche-de-Rouergue avaient fait le voyage. Lucy Andrieux-Mavezin et Cassandre Gauchy (benjamines) ainsi que le benjamin Paul Pasquier étaient sélectionnées dans les équipes de l’Aveyron qui se sont classées 5e (féminines) et 6e. L’ensemble des athlètes se sont particulièrement bien comportés, dans cette compétition, sur des distances allongées et face à une concurrence très relevée : les benjamines Cassandre Gauchy et Lucy Andrieux-Mavezin 56e et 60e ; le benjamin Paul Pasquier (14e) ; dans la catégorie "minimes féminines" Marie-Lou Schiavone (59e), Lison Cabrit (72e), Lilou Cépière (76e), Rose Falipou (78e) ; "minimes" Maël Valière (97e) et Noah Stefanou (106e) ; Nathan Eyssette "cadet" (25e) ; Mélissa Carsac "junior" (34e) ; Pierre Gilain, Président de l’ACVR se classe 68e du Cross court "Senior" ; Jules Savignac (80e) "cross long senior" ; Omar Ibdella et Maxime Gratusse 40e et 118e de la course "Master".