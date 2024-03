Le streaming, plus fort que les chaînes de télévision payantes aux Etats-Unis

(ETX Daily Up) - Pour la première fois, dans le courant de l'année 2024, les revenus du streaming devraient surpasser ceux générés par la télévision payante aux États-Unis. D'après les prédictions de la société Ampere Analysis, ce basculement, qui devrait intervenir au cours du troisième trimestre, serait dû à l'arrivée d'abonnements avec publicités sur les plateformes de streaming.

Le streaming est en passe de détrôner la télévision payante, en termes de revenus du moins. L'étude d'Ampere Analysis révèle que les revenus du streaming, y compris les abonnements et les revenus publicitaires, devraient dépasser les revenus des abonnements à la télévision payante au troisième trimestre de 2024. Cette tendance s'explique par la croissance rapide du streaming, tandis que la télévision payante traditionnelle est sur une phase déclinante. En effet, la valeur de la télévision payante devrait chuter à la moitié de la valeur qu'elle a connue à son apogée en 2017 d'ici 2028, selon l'étude. La "pay TV" ou "télévision payante" est un terme utilisé pour désigner les services de télévision qui sont fournis moyennant un abonnement ou un paiement à l'utilisation, comme les bouquets de chaînes commercialisés par les câblo-opérateurs tels que Comcast, Charter, AT&T, Verizon, Cox...

Au deuxième trimestre, les revenus de la télévision payante aux États-Unis devraient encore légèrement être supérieurs aux revenus du streaming, 17,1 milliards de dollars contre 17 milliards de dollars. Cependant, au troisième trimestre, le streaming prendra la tête avec 17,3 milliards de dollars contre 16,7 milliards de dollars pour la télévision payante.

Bien que les abonnés au streaming aient dépassé ceux de la télévision payante aux États-Unis en 2016, le revenu moyen par utilisateur du streaming se situe à un dixième de celui de la télévision payante. Cependant, les revenus du streaming rattrapent maintenant ceux de la télévision payante, souligne Ampere Analysis.

La stratégie paye

L'un des facteurs de croissance des revenus du streaming est l'ajout de publicités par les plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+ et d'autres géants d'Hollywood. Les revenus publicitaires du streaming devraient dépasser les neuf milliards de dollars aux États-Unis cette année, selon les prévisions de l'étude Ampere. "L'introduction de paliers publicitaires moins chers a permis non seulement d'augmenter le nombre de nouveaux abonnés sur des marchés auparavant saturés, mais aussi de constituer une source de revenus supplémentaire pour les services de streaming", a expliqué l'étude.

La plupart des grands services de streaming aux États-Unis ont lancé leurs nouvelles offres hybrides avec publicités en supprimant le partage de mot de passe, causant des protestations au sein des abonnés et pourtant la stratégie a payé selon Rory Gooderick, analyste senior chez Ampere : "La plupart des grands services de diffusion en continu aux États-Unis ont lancé leurs volets publicitaires hybrides, ce qui, avec la répression croissante du partage de mots de passe, a permis de relancer la croissance du marché de la diffusion en continu".

Cependant, la télévision payante n'est pas encore morte. Le récent accord entre Disney et Charter Communications aux États-Unis démontre l'importance de collaborations : "La télévision payante a encore de beaux jours devant elle. Le récent accord entre Disney et Charter aux États-Unis, qui a permis à près de 15 millions d'abonnés de Charter d'accéder au volet publicitaire de Disney+, montre comment les deux entreprises peuvent collaborer pour maximiser la portée de la diffusion en continu auprès des abonnés nationaux et souligne l'importance des plateformes de distribution traditionnelles en tant qu'agrégateurs de services. Les contrats à plus long terme et la réduction du taux de désabonnement en font une proposition attrayante pour les diffuseurs, tandis que le contrôle de la relation de facturation signifie également que le fournisseur de télévision payante y trouve son compte", a expliqué Rory Gooderick.