Luc-la-Primaube. Le trail des Prés verts approche

Samedi 16 mars sera donné à la salle d’animation de Luc, le départ de la 3e édition du trail des Prés verts et des randonnées VTT et pédestres, organisé par l’Association des parents d’élèves de l’école publique Jacques-Prévert de Luc, suivi de sa soirée Saint-Patrick où de nombreuses animations sont prévues. Comme les années précédentes, les participants pourront arpenter des chemins balisés le long de l’Aveyron autour de Luc ainsi que des communes voisines, avec plusieurs formules possibles : trail de 9 km avec un départ à 17 heures (tarif 17 €), trail de 15 km avec un départ à 16 h 30 (tarif 17 €), trail de 28 km avec un départ à 16 h (tarif 22 €), randonnées VTT de 38 km ou 25 km (tarif 22 €) et 15 km (tarif 17 €) avec un départ libre de 14 heures à 14 h 30, randonnée pédestre de 9 km avec un départ à 17 heures (tarif 17 €).

Les enfants seront également mis à l’honneur puisqu’ils pourront participer à une course de 1 km en plein centre de Luc et ouverte à tous, dont le départ sera donné à 15 h 30. Le repas du soir (aligot-saucisse et dessert) est inclus dans le prix d’inscription. Afin de fêter la Saint-Patrick et de prolonger la fête tard dans la nuit, l’animation musicale sera assurée par la Bandas les Vicabos ainsi que le groupe Chill Trio, sans oublier la retransmission de la rencontre France-Angleterre du tournoi des 6 Nations dès 21 h sur grand écran. Inscriptions sur internet : fr.milesrepublic.com/event/trail-des-verts-3776 et renseignements par téléphone au 06 70 36 43 99 ou 06 15 46 35 25. Les parents d’élèves et les enfants de l’école Jacques-Prévert vous donnent rendez-vous sur la ligne de départ et sur la piste de danse.

N’oubliez pas vos écocups et vos frontales car les arrivées pourraient être accompagnées de la nuit !