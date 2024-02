Espalion. L’équipe mixte bute sur la dernière marche

Après un long parcours et après avoir passé toutes les étapes qualificatives, dimanche dernier les Espalionnais disputaient à Villefranche-de-Rouergue les finales du championnat mixte du Rouergue. La poule 1 voyait s’affronter Rodez à Onet-le-Château.

Elle sera remportée par Rodez. En poule 2, Espalion rencontrait Millau.

La terre battue villefranchoise a quelque peu déstabilisé joueuses et joueurs du Nord-Aveyron qui de plus devaient composer avec les absences pour blessures. Après égalité 2 à 2 à l’issue des simples dames et messieurs, le double était décisif. Espalion s’est hélas incliné non sans avoir âprement bataillé.

Ce dimanche pluvieux s’est clôturé par un délicieux et convivial buffet dans un esprit des plus sportifs traduisant bien le sens de l’accueil du Tennis-Club Villefranchois.

Malgré cette défaite, bravo à tous les membres du Tennis Club Espalionnais qui se sont impliqués dans ce challenge avec parfois de longs déplacements tout le long de la saison.