Valady. Les écologistes à la rencontre des agriculteurs

Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes et Benoit Biteau, député européen et paysan, sont venus vendredi dans le Vallon pour rencontrer des agriculteurs. José Bové, ancien député européen et figure des luttes paysannes, était également présent. Leur passage en Aveyron s’inscrit dans un "tour de France à la rencontre des agriculteurs" débuté depuis plusieurs semaines afin de "rappeler au monde agricole que les écologistes sont leurs meilleurs alliés". Après plusieurs rencontres avec des éleveurs sur l’Aubrac et un passage dans le vignoble de l’AOP Marcillac, la délégation écologiste s’est rendue à la ferme Causselot à Nuces. Benoît et Laurence Causse, éleveurs bovins viande, ont présenté leur travail et leurs engagements. Certifiée en agriculture biologique, cette ferme est "un exemple d’agriculture durable qui illustre parfaitement la richesse des productions aveyronnaises" a souligné Léon Thébault, porte-parole des Écologistes aveyronnais et candidat aux dernières élections législatives. Selon Marine Tondelier, cette rencontre a permis "de mettre en lumière de nombreux combats communs. Les agriculteurs et les écologistes sont des alliés historiques en accord sur de nombreux points : mettre un terme aux traités de libre-échange, encadrer les marges de la grande distribution, soutenir l’installation des jeunes…". Des propos partagés par le député européen Benoît Biteau qui rajoute : "Il ne peut pas y avoir d’écologie sans agriculture et pas d’agriculture sans écologie".